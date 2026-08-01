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Willkommen bei Radio Holiday! Was wäre das Leben ohne Musik? Viel zu leise! Deshalb spielen wir nicht nur mehr Hits, sondern auch die besten, von den 90ern bis heute. Dazu gibt es stündlich Nachrichten aus Südtirol und dem Rest der Welt. Wir freuen uns, Sie auf unserer Website begrüßen zu dürfen.
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Psychosexuelle Entwicklung junger Menschen im Zusammenhang mit KI
Zeitbank sucht freiwillige Jugendliche
Verein CV-ALS (collegium vincere)
LGBTQIA+, Trans-Sein, Essstörungen und Depressionen - mit Trans-Mann Alex Schmidbauer
Autohaus Moser unterstützt den Nachwuchssport: am 05.Mai wurden die Sommersportlerinnen und -sportler der Südtiroler Sporthilfe offiziell vorgestellt und in die Sporthilfe-Familie aufgenommen
Selbstständig und sicher im Alltag - mit der mobilen Ergotherapeutin Elisabeth Hofer
Das älteste Landesmuseum Südtirols feiert 50 Jahre. Ein Jubiläumsjahr mit vielen Highlights.
Wings For Life in Welsberg
Lukas Schäfer ist beim renommierten internationalen Wettbewerb „Glanzlichter der Naturfotografie“ gleich doppelt ausgezeichnet worden.
Hannes Kronbichler aus Gais ist frisch gewählter, neuer Präsident des Bruneck Kronplatz Tourismus
Alles rund um das Thema Pubertät im UFO Bruneck
Das neue Jukebox-Musical ist da! Und es ist: Made In Südtirol.
Krimi hautnah (üb)erleben - am 25.April
Am 19.März wurde die „euregina“ Springstar – die Euregio-Pflanze des Jahres 2026 – erstmals vorgestellt. Es ist die Euregio-Pflanze, die Regionen verbindet
Fusion chamber music - mit der Brixnerin Isabel Goller
Präventive Hausbesuche als aktive Gesundheitsförderung für Menschen über 75
In der Osterwoche hoppeln Judith und Lisa durch Südtirol mit 2.000 Schokoosterhasen von Anjoka im Gepäck
Wie ist es in Südtirol Filmemacher zu sein? Welche neuen Projekte stehen für Geosfilm an?
Beste Unterhaltung aus Südtirol: Jakob Messner Windschnur - mit Kalle, Klausi, Maximilian & Co. geht es erneut auf Tour mit musikalischer Unterstützung von Papa Sepp Messner Windschnur
Der „HC Oacha“ konnte am Finaltag der PHL den Titel mit einen 2:1 Sieg gegen die „Pfolzna Wildschweine“ im Hobbyeishockey verteidigen
Anna Caumo aus Bruneck und Anna Lobis aus Kaltern waren zwei der fünf Südtirolerinnen, welche Italien bei den Olympischen Winterspielen im Eishockey vertraten
Wir erweitern unser Team!
Das "Böckl": alte Tradition und neuer Trend
Kleidung, Skihelm, Schuhe und Skier: Was gibt es bei der Erstausrüstung zu beachten?
Das neue Laufformat in Südtirol am Samstag, 23. Mai 2026
Am 14. März 2026 bringt Max Giesinger seine größten Hits in die beeindruckende Bergkulisse der Südtiroler Berge und verwandelt die Kristallalm in eine Bühne voller Gefühl, Energie und Gänsehaut-Momente.
3 Wochen ohne Smartphone - für viele ein Albtraum! Das Sozialwissenschaftliche Gymnasium Josef Gasser in Brixen hat sich jedoch genau das zum Projekt gemacht.
Terminkalender, Finanzen, Fälligkeiten und Strafenkatalog - alles auf einem Blick fürs Team
Bird’spective ermöglicht eine neue Perspektive für ein tieferes emotionales Verständnis. Hier passiert wahre Menschlichkeit, auch wenn wir uns als Vögel tarnen.
Song Quiz - vom 01. bis 24. Dezember 2025
Ausgabe Nr. 4 der Benefiz-Nikolausfeier der Harley Heads MC Südtirol
Neuer Präsident und neues Buch
10 Jahre Bandgeschichte und Abschied von der Bühne
Florian Lahner ist neuer Betriebsleiter vom Cron4 und somit Nachfolger von Arnold Thum
Es wird magisch.
Gemeinsam Gutes tun.
12.-13. Dezember. Gilmplatz Bruneck
Von fast 50.000 Unternehmen in Südtirol stehen 16% vor der Herausforderung Unternehmensnachfolge
Team- und Saisonsvorstellung des ASC Curling Südtirol 2025/26
Das Trauer- und Krisennetzwerk Südtirol bietet neben den verschiedenen Aufgaben und Bereichen ab November den Mobilen Hospizdienst.
Der Film des Südtiroler Regisseurs Michael Kofler läuft ab 20.11.25 in den Kinos Südtirols.
Am Samstag 11.10.25 fand das Finale statt
Selbständigkeit fördern damit alle schulischen Aufgaben in Zukunft allein gemeistert werden können
Südtiroler Feuerwehren im außergewöhnlichem Einsatz
Niederschwellige Hilfe, wenn klassische Hilfesysteme nicht ankommen
Nordform Kicker WM 2025
Im Holiday-Studio zu Gast sind HCP-Präsident Erich Falkensteiner, Geschäftsführer Jochen Schenk, Sportdirektor Patrick Bona und Pressesprecher Patrick "Patza" Kirchler
Neben der klassischen Vollblutspende bietet das Krankenhaus Bruneck auch die Möglichkeit der Blutplasmaspende
Weißes Kreuz Jugend Bruneck vertritt Südtirol 2026 beim internationalen Erste-Hilfe-Wettbewerb SAMI in Wien und stellt dort ihr Können, Wissen und Teamgeist unter Beweis.
Ein neuer Verein aus Südtirol, gegründet von Landesrat Philipp Achammer und seiner Frau Nicole Uibo, setzt sich für bessere Zukunftschancen von Kindern in Burundi ein.
Die Schulwoche vom 01. bis 05. September mit nützlichen Tipps und Themen zum bevorstehenden Schulstart
90 Jugendliche, 12 Länder und eine Bühne – kein Berg zu steil, kein Gipfel zu hoch. Im Zeichen des Theaters gemeinsam Hindernisse überwinden – das will EDERED 2025
Fragebogen zum Thema psychische Gesundheit und Geschlecht
Wie ein YoYo. Für Andere da sein und viel zurückerhalten. Eine neue Sommerinitiative des Jugenddienstes Bruneck, für Jugendliche von 13 bis 16 Jahren.
Seit mittlerweile 62 Jahren gibt es den ASV Sportfischerverein Bruneck, er zählt ca. 300 Mitglieder und ist mit seinem Fischerteich in der perfekten Idylle direkt in Bruneck gelegen beheimatet
Kolonnenverkehr und Staus. Für das Pustertal mittlerweile Dauermeldung. Braucht das Pustertal eine dritte Fahrspur?
Das Jugend- und Kulturzentrum UFO in Bruneck hat im Jänner 2000 seine Tore geöffnet und gilt seither als Treffpunkt der Generationen, Kunst- und Kulturschaffender sowie Genießerinnen und Genießer
Bei den Rockern des Harley Heads MC schlagen die Herzen nicht nur für ihre Motorräder, sie haben auch ein großes Herz für Kinder
Referendum 2025 5 Fragen.
4 zum Arbeitsrecht, 1 zur Staatsbürgerschaft
Wir sind auf der Suche nach unserem nächsten Dialekt!
Eine überaus erfolgreiche erste Saison für die Alps Ice Academy
Die langjährige Nummer 7 beim HC Pustertal hängt die Schlittschuhe an den Nagel
2 Moderatorinnen - 5 Tage - 2000 Schokoosterhasen
Der neue Kommandant Lukas Tinkhauser und der neue Vizekommandant Lukas Klammer im Holiday Studio
Praktikum bei Radio Holiday am Aktionstag der Operation Daywork
Obmann Philipp Egger hat Judith Brugger zum 100. Geburtstag der Musikkapelle im Studio besucht
Die Offene Jugendarbeit, netz | Offene Jugendarbeit und die Aktion "Offene Jugendarbeit bringt's"
Neustart ohne Gesicht für den 18-jährigen Vinschger Rapper
Am Mittwoch, 15.01.25 hat Radio Holiday zur Hockey Night in die Intercable Arena zu einem unvergesslichen Eishockey-Abend mit den Puschtra Wölfen geladen