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Südtirols größte Wanderchallange: die RH-Bergtrophy
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Radio Holiday: Der Musiksender in Südtirol

Radio Holiday – einfach mehr Hits!

Willkommen bei Radio Holiday! Was wäre das Leben ohne Musik? Viel zu leise! Deshalb spielen wir nicht nur mehr Hits, sondern auch die besten, von den 90ern bis heute. Dazu gibt es stündlich Nachrichten aus Südtirol und dem Rest der Welt. Wir freuen uns, Sie auf unserer Website begrüßen zu dürfen.

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alle Nachrichten

Unsere aktuellen Podcasts

Podcast - Wandertipps - Radio Holiday
Donnerstag ab 17 Uhr (Mitte Juni bis Ende September)
Wandertipp
In dieser Rubrik stellen erfahrene Berg- und Wanderführer jede Woche eine Wanderung in Südtirol vor.
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Podcast - Bergpanorama - Radio Holiday
Täglich (außer sonntags) ab 08:00 Uhr (Mitte Juni bis Mitte September)
Bergpanorama
Informationen über die aktuelle Wetterlage, Wandertipp und kulinarische Empfehlungen.
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Die Musikneuheiten zum Start ins Wochenende
Freitag ab 16 Uhr + Sonntag ab 19 Uhr
#music
Die Musikneuheiten fürs Wochenende
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mit Petra Massardi und Judith Brugger
Oh Jaaa!
Der Podcast über Liebe, Lust und Leidenschaft
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Verbrauchertipps - Radio Holiday
Mittwoch ab 11 Uhr
Verbrauchertipps
Bei welchen Produkten und Dienstleistungen ist Vorsicht angesagt, wo lässt sich Geld sparen?
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Podcast - Gesund - Radio Holiday
Montag ab 11 Uhr
Bleib gesund
Gesundheits-Experten von den Privatkliniken Brixsana in Brixen und Marienklinik in Bozen informieren.
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Freitag ab 11 Uhr
Buchtipp
Entdecken Sie neue Seiten mit Radio Holiday - wir stellen Ihnen Bücher vor, sprechen mit Autorinnen und Autoren und verschenken ihre Werke! Schmökern Sie mit uns...
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Mindful, menschlich, mitten ins Leben – Achtsamkeit af südtirolerisch
Achtsamkeit
Achtsame Impulse für mehr Leichtigkeit im Alltag mit Dagmar Steurer.
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Hier wird Genuss hörbar!
Kochen mit Rudy Leiter
Rudy Leiter – ist ein renommierter Koch mit internationaler Erfahrung in der Spitzengastronomie. Für uns hat er sich ein paar leckere Rezepte ausgesucht!
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Im Porträt
Egal ob Menschen aus Sport, Gesellschaft oder Musik – Radio Holiday bittet ins Studio!
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Kräuterklugscheißerwissen mit Tami von Seyr
Kräuterhexe Tamy von Seyr ON AIR mit Kräutertipps fürs große Angeben - gegen alles ist ein Kraut gewachsen
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Podcast - Gartentipps - Radio Holiday
Donnerstag ab 16 Uhr + Samstag ab 9 Uhr
Quer durch den Garten
Nützliche Informationen, Anregungen, sowie Tipps und Tricks rund um das Thema Garten
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Bergpanorama-Hütten sammeln und sich die Bergtrophy sichern!
Radio Holiday Bergtrophy
Bergpanorama-Hütten sammeln und sich die Bergtrophy sichern!
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Wechseljahre
Die Wechseljahre und alles rund ums Thema mit Barbara Fleckinger von FrauenZimmer
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LucyFitStyle
Gründerin von StrongHer, Unternehmerin, zweifache Mama und Transformations-, Fitness- und Personal Coach für Frauen ab 40
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Jahreshoroskop 2026
Was bringt das neue Jahr und wie wird das Jahr für Ihr Sternzeichen? Bei uns erfahren Sie es!
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DI + Sa 11 Uhr
Weihnachtsbäckerei
Geöffnet 2 mal die Woche Dienstag und Samstag ab 11 Uhr
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Podcast - Grillmix - Radio Holiday
Dienstag & Samstag ab 11 Uhr (Mitte Juni bis Ende September)
Grillmix
Nützliche Informationen, Anregungen, Tipps und Tricks rund ums Thema Grillen!
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Lisn amo
Von Montag bis Samstag im Frühstücksradio um 7:15 erweitern wir Ihren Wortschatz in Lisn amo - Teldrarisch für de außon Klopfe gemeinsam mir Klothilde Oberarzbacher Egger
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Reisen
Egal ob Strandparadies, Städtetrip oder Abenteuerreise – Entdecke mit Radio Holiday die schönsten Reiseziele! Ob traumhafte Strände, pulsierende Städte oder versteckte Geheimtipps – wir nehmen dich mit auf die Reise.
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Aktuelle Infos & Umfragen

Petrissa Pichlmayr, Sexualtherapeutin im Gespräch mit Judith Brugger
01.08.2026

Psychosexuelle Entwicklung junger Menschen im Zusammenhang mit KI

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Zeitbank sucht freiwillige Jugendliche
27.07.2026

Zeitbank sucht freiwillige Jugendliche

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ALS Amyotrophe Lateralsklerose
23.06.2026

Verein CV-ALS (collegium vincere)

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Pride Month 2026
10.06.2026

LGBTQIA+, Trans-Sein, Essstörungen und Depressionen - mit Trans-Mann Alex Schmidbauer

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Hannah Oberhauser und Michael Burgmann
05.06.2026

Autohaus Moser unterstützt den Nachwuchssport: am 05.Mai wurden die Sommersportlerinnen und -sportler der Südtiroler Sporthilfe offiziell vorgestellt und in die Sporthilfe-Familie aufgenommen

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Mobile Ergotherapie
19.05.2026

Selbstständig und sicher im Alltag - mit der mobilen Ergotherapeutin Elisabeth Hofer

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Das Volkskundemuseum Dietenheim feiert 50.Jubiläum
14.05.2026

Das älteste Landesmuseum Südtirols feiert 50 Jahre. Ein Jubiläumsjahr mit vielen Highlights.

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Wings For Life
06.05.2026

Wings For Life in Welsberg

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Neue Auszeichnungen für Lukas Schäfer
30.04.2026

Lukas Schäfer ist beim renommierten internationalen Wettbewerb „Glanzlichter der Naturfotografie“ gleich doppelt ausgezeichnet worden.

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Neuer Präsident für Bruneck Kronplatz Tourismus
29.04.2026

Hannes Kronbichler aus Gais ist frisch gewählter, neuer Präsident des Bruneck Kronplatz Tourismus

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BUBertät – reidmo driebo
14.04.2026

Alles rund um das Thema Pubertät im UFO Bruneck

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DAHOAM: Das Musical
14.04.2026

Das neue Jukebox-Musical ist da! Und es ist: Made In Südtirol.

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Krimifestival 2026
14.04.2026

Krimi hautnah (üb)erleben - am 25.April

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Euregio Pflanze des Jahres 2026 und Südtiroler Gärtnervereinigung
14.04.2026

Am 19.März wurde die „euregina“ Springstar – die Euregio-Pflanze des Jahres 2026 – erstmals vorgestellt. Es ist die Euregio-Pflanze, die Regionen verbindet

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Trianima
14.04.2026

Fusion chamber music - mit der Brixnerin Isabel Goller

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Präventive Hausbesuche
30.03.2026

Präventive Hausbesuche als aktive Gesundheitsförderung für Menschen über 75

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Radio Holiday auf Ostermission 2026
30.03.2026

In der Osterwoche hoppeln Judith und Lisa durch Südtirol mit 2.000 Schokoosterhasen von Anjoka im Gepäck

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Hubert Schönegger – Geosfilm
26.03.2026

Wie ist es in Südtirol Filmemacher zu sein? Welche neuen Projekte stehen für Geosfilm an?

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Die Windschnuren touren
16.03.2026

Beste Unterhaltung aus Südtirol: Jakob Messner Windschnur - mit Kalle, Klausi, Maximilian & Co. geht es erneut auf Tour mit musikalischer Unterstützung von Papa Sepp Messner Windschnur

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PHL-Meister 2025/26: HC Oacha
11.03.2026

Der „HC Oacha“ konnte am Finaltag der PHL den Titel mit einen 2:1 Sieg gegen die „Pfolzna Wildschweine“ im Hobbyeishockey verteidigen

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Olympia 2026 – Südtirols Eishockeyfrauen
03.03.2026

Anna Caumo aus Bruneck und Anna Lobis aus Kaltern waren zwei der fünf Südtirolerinnen, welche Italien bei den Olympischen Winterspielen im Eishockey vertraten

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Wir suchen Dich!
25.02.2026

Wir erweitern unser Team!

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Das “Böckl”
10.02.2026

Das "Böckl": alte Tradition und neuer Trend

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Tipps zur Winterausrüstung
10.02.2026

Kleidung, Skihelm, Schuhe und Skier: Was gibt es bei der Erstausrüstung zu beachten?

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Dolomites Last Loop
15.01.2026

Das neue Laufformat in Südtirol am Samstag, 23. Mai 2026

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Mountain Open Air
13.01.2026

Am 14. März 2026 bringt Max Giesinger seine größten Hits in die beeindruckende Bergkulisse der Südtiroler Berge und verwandelt die Kristallalm in eine Bühne voller Gefühl, Energie und Gänsehaut-Momente.

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Zurück in die Realität – beyond the screens!
13.01.2026

3 Wochen ohne Smartphone - für viele ein Albtraum! Das Sozialwissenschaftliche Gymnasium Josef Gasser in Brixen hat sich jedoch genau das zum Projekt gemacht.

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TeamCaptain
08.01.2026

Terminkalender, Finanzen, Fälligkeiten und Strafenkatalog - alles auf einem Blick fürs Team

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bird’spective
27.11.2025

Bird’spective ermöglicht eine neue Perspektive für ein tieferes emotionales Verständnis. Hier passiert wahre Menschlichkeit, auch wenn wir uns als Vögel tarnen.

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Adventskalender 2025
26.11.2025

Song Quiz - vom 01. bis 24. Dezember 2025

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Rockers for kids with Down Syndrom
19.11.2025

Ausgabe Nr. 4 der Benefiz-Nikolausfeier der Harley Heads MC Südtirol

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Kiwanis Club Bruneck
14.11.2025

Neuer Präsident und neues Buch

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Stunde Null
13.11.2025

10 Jahre Bandgeschichte und Abschied von der Bühne

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Neuer Betriebsleiter im Cron 4
06.11.2025

Florian Lahner ist neuer Betriebsleiter vom Cron4 und somit Nachfolger von Arnold Thum

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Weihnachtsradio 2025
06.11.2025

Es wird magisch.
Gemeinsam Gutes tun.
12.-13. Dezember. Gilmplatz Bruneck

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Unternehmensübergabe
04.11.2025

Von fast 50.000 Unternehmen in Südtirol stehen 16% vor der Herausforderung Unternehmensnachfolge

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ASC Curling Südtirol
04.11.2025

Team- und Saisonsvorstellung des ASC Curling Südtirol 2025/26

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Trauer- und Krisennetzwerk Südtirol
30.10.2025

Das Trauer- und Krisennetzwerk Südtirol bietet neben den verschiedenen Aufgaben und Bereichen ab November den Mobilen Hospizdienst.

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ZWEITLAND. Südtirol in Zeiten des Umbruchs
24.10.2025

Der Film des Südtiroler Regisseurs Michael Kofler läuft ab 20.11.25 in den Kinos Südtirols.

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Das Finale vom Junior Fishing Pustertal Cup 2025
17.10.2025

Am Samstag 11.10.25 fand das Finale statt

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Projekt School Together
09.10.2025

Selbständigkeit fördern damit alle schulischen Aufgaben in Zukunft allein gemeistert werden können

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Baumpflanzchallenge
15.09.2025

Südtiroler Feuerwehren im außergewöhnlichem Einsatz

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Drogenkontaktladen
15.09.2025

Niederschwellige Hilfe, wenn klassische Hilfesysteme nicht ankommen

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Radio Holiday Live von der Kicker WM 2025 in Dietenheim Aufhofen
13.09.2025

Nordform Kicker WM 2025

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HCP Sondersendung 2025/26
11.09.2025

Im Holiday-Studio zu Gast sind HCP-Präsident Erich Falkensteiner, Geschäftsführer Jochen Schenk, Sportdirektor Patrick Bona und Pressesprecher Patrick "Patza" Kirchler

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Blutplasmaspende
09.09.2025

Neben der klassischen Vollblutspende bietet das Krankenhaus Bruneck auch die Möglichkeit der Blutplasmaspende

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Samaritan International Contest
28.08.2025

Weißes Kreuz Jugend Bruneck vertritt Südtirol 2026 beim internationalen Erste-Hilfe-Wettbewerb SAMI in Wien und stellt dort ihr Können, Wissen und Teamgeist unter Beweis.

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Südtirol Burundi
28.08.2025

Ein neuer Verein aus Südtirol, gegründet von Landesrat Philipp Achammer und seiner Frau Nicole Uibo, setzt sich für bessere Zukunftschancen von Kindern in Burundi ein.

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Back to School mit Radio Holiday!
25.08.2025

Die Schulwoche vom 01. bis 05. September mit nützlichen Tipps und Themen zum bevorstehenden Schulstart

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EDERED 2025
20.08.2025

90 Jugendliche, 12 Länder und eine Bühne – kein Berg zu steil, kein Gipfel zu hoch. Im Zeichen des Theaters gemeinsam Hindernisse überwinden – das will EDERED 2025

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Fragebogen zum Thema weibliche Rollenerwartungen und Rollenkonflikte
12.08.2025

Fragebogen zum Thema psychische Gesundheit und Geschlecht

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Projekt yo.yo
08.08.2025

Wie ein YoYo. Für Andere da sein und viel zurückerhalten. Eine neue Sommerinitiative des Jugenddienstes Bruneck, für Jugendliche von 13 bis 16 Jahren.

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ASV Sportfischerverein Bruneck
07.08.2025

Seit mittlerweile 62 Jahren gibt es den ASV Sportfischerverein Bruneck, er zählt ca. 300 Mitglieder und ist mit seinem Fischerteich in der perfekten Idylle direkt in Bruneck gelegen beheimatet

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Dritte Spur für das Pustertal
04.08.2025

Kolonnenverkehr und Staus. Für das Pustertal mittlerweile Dauermeldung. Braucht das Pustertal eine dritte Fahrspur?

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25 Jahre UFO Bruneck
04.08.2025

Das Jugend- und Kulturzentrum UFO in Bruneck hat im Jänner 2000 seine Tore geöffnet und gilt seither als Treffpunkt der Generationen, Kunst- und Kulturschaffender sowie Genießerinnen und Genießer

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“We ride with our friends” by Harley Heads MC Südtirol
04.08.2025

Bei den Rockern des Harley Heads MC schlagen die Herzen nicht nur für ihre Motorräder, sie haben auch ein großes Herz für Kinder

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Referendum 2025
03.06.2025

Referendum 2025 5 Fragen.
4 zum Arbeitsrecht, 1 zur Staatsbürgerschaft

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Südtiroler Dialekte im Fokus
08.05.2025

Wir sind auf der Suche nach unserem nächsten Dialekt!

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Alps Ice Academy Saison 2025
17.04.2025

Eine überaus erfolgreiche erste Saison für die Alps Ice Academy

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Ivan Althuber beendet Eishockeykarriere
17.04.2025

Die langjährige Nummer 7 beim HC Pustertal hängt die Schlittschuhe an den Nagel

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Ostermission 2025
17.04.2025

2 Moderatorinnen - 5 Tage - 2000 Schokoosterhasen

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Führungswechsel: Freiwillige Feuerwehr Bruneck
17.04.2025

Der neue Kommandant Lukas Tinkhauser und der neue Vizekommandant Lukas Klammer im Holiday Studio

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Operation Daywork
11.04.2025

Praktikum bei Radio Holiday am Aktionstag der Operation Daywork

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Jubiläum: 100 Jahre Musikkapelle St. Georgen
10.04.2025

Obmann Philipp Egger hat Judith Brugger zum 100. Geburtstag der Musikkapelle im Studio besucht

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OJA – “Offene Jugendarbeit bringt’s”
19.03.2025

Die Offene Jugendarbeit, netz | Offene Jugendarbeit und die Aktion "Offene Jugendarbeit bringt's"

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Budo202 – reborn
24.01.2025

Neustart ohne Gesicht für den 18-jährigen Vinschger Rapper

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Radio Holiday Hockey Night
23.01.2025

Am Mittwoch, 15.01.25 hat Radio Holiday zur Hockey Night in die Intercable Arena zu einem unvergesslichen Eishockey-Abend mit den Puschtra Wölfen geladen

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