Radio Holiday – einfach mehr Hits!

Willkommen bei Radio Holiday! Was wäre das Leben ohne Musik? Viel zu leise! Deshalb spielen wir nicht nur mehr Hits, sondern auch die besten, von den 90ern bis heute. Dazu gibt es stündlich Nachrichten aus Südtirol und dem Rest der Welt. Wir freuen uns, Sie auf unserer Website begrüßen zu dürfen.