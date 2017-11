Platz Interpret Titel Video

1 Ed Sheeran Perfect

2 Ofenbach Feat. Nick Waterhouse Katchi

3 Pink What About Us

4 Max Zischg Need You

5 Justin Bieber Ft. Bloodpop Friends

6 Kygo Feat. John Newman Never Let You Go

7 Imagine Dragons Thunder

8 Axwell Ingrosso More Than You Know

9 Folkshilfe Mir Laungts

10 Camila Cabello Feat. Young Thug Havana

11 Lauv I Like Me Better

12 Tom Walker Leave A Light On

13 Key One & Pietro Lombardi Senorita

14 Liam Payne Bedroom Floor

15 Klingande Pumped Up

16 Robin Schulz Feat. Ruxley Sounds Easy

17 Avicii Without You

18 Post Malone Feat. 21 Savage Rockstar

19 Taylor Swift Look What You Made Me Do

20 Jonas Blue We Could Go Back

21 J. Balvin Mi Gente

22 Thirty Seconds To Mars Walk On Water

23 Annalisa Direzione La Vida

24 Michael Patrick Kelly Feat. Gentleman Id

25 Anne-Marie Heavy

26 Natti Natasha & Ozuna Criminal

27 Sunrise Avenue I Help You Hate Me

28 J-Ax, Fedez & T-Pain Senza Pagare

29 Maroon 5 Feat. Sza What Lovers Do