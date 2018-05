Flyline in Kematen - Ein Erlebnis

Gleiten Sie einem Vogel gleich in engen und weiten Schwüngen zwischen den Bäumen nach unten und beobachten Sie die Wasserfälle aus der Vogelperspektive. Jetzt mit der Flyline in Kematen bei Sand in Taufers.

Ein spektakuläres Erlebnis wartet in Kematen bei Sand in Taufers auf Jung und Alt. Eine Flyline. Über 5 Minuten dauert die spektakuläre Abfahrt an den drei Wasserfällen vorbei.

Bericht vom 14. Mai.