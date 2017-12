Adventskalender 2017

Der Radio Holiday-Adventskalender

Auch in diesem Jahr warten wieder gemeinsam aufs Christkind und zwar mit dem Radio Holiday-Adventskalender-Spiel!

Für alle die beim "Radio Holiday-Adventskalender-Spiel" mitmachen möchten:

Das Spiel erfolgt in der Zeit vom 1. bis 24. Dezember 2017. Jeden Tag wird um 07.15 Uhr ein Türchen am Adventskalender geöffnet. Darunter verbirgt sich ein toller Gutschein einer unserer Gönner-Firmen.

Und wie kommen Sie zu diesem Gutschein?

an jedem der genannten Tage werden von Kindern insgesamt 3 weihnachtliche Begriffe in verschiedenen Sendungen genannt;

merken sie sich diese Weihnachts-Begriffe und schicken sie uns bis spätestens 20 Uhr über unsere Homepage www.radioholiday.it mittels eines entsprechenden Formulars die richtige Lösung;

am nächsten Tag wird im Frühstücksradio der Gutschein an einen Email-Absender mit richtiger Lösung vergeben;

der glückliche Gutschein-Empfänger ist stets der Absender der richtigen Lösung die als fünftletzte bis 20 Uhr eingeht;

an keinen Absender werden 2 Gutscheine vergeben, d.h. jeder Gutschein-Empfänger nimmt am weiteren Spiel nicht mehr teil;

Jetzt anmelden:

Pro Teilnehmer (Internetanschluss) wird nur eine Anmeldung berücksichtigt. Mit der Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Radio Holiday Ihre Daten elektronisch erfasst und verarbeitet. Diese werden nicht an Dritte weitergegeben.

Gewinner:

01. Dezember: Martin Niederkofler - Kematen

02. Dezember: Ingrid Schwingshackl - Taisten

03. Dezember: Verena Althuber - Pfalzen

04. Dezember: Alexander Mair - Bruneck

05. Dezember: Christian Mair - Vintl

06. Dezember: Werner Mair - Welschellen

07. Dezember: Matthias Weissteiner - Vintl

08. Dezember: Peter Pardeller - Albeins

09. Dezember: Barbara Unterhofer - Percha

10. Dezember: Bruno Ferdigg - Welschellen

11. Dezember: Benjamin Hofer - Barbian

12. Dezember: Veronika Mair - Mauls

13. Dezember Martin Stolzlechner - St. Jakob

Viel Glück wünschen all unseren treuen Hörern und Spielteilnehmern die folgenden Partnerfirmen und das gesamte Radio Holiday Team: