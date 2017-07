Crowdfunding Südtirol



Hubert Schönegger und Hans Rieder mit dem Projekt

"Solange der Herrgott will…."

Hubert Schönegger

Produzent Hubert Schönegger ist seit über 20 Jahren im Bereich der Film- und Fernsehproduktionen tätig. 2007 gründete er seine derzeitige Firma geosfilm. Der Publizist, Kameramann, Cutter, Regisseur und Produzent ist nicht nur in seiner Arbeit vielseitig und flexibel sondern zeichnet sich auch durch ständig neue Produktionen für das In- und Ausland aus. Dazu zählen viel beachtete und bei diversen Festivals nominierte Produktionen wie „Am Abgrund – Meine Heimat, mein Leben“, „Gustav Mahler – Symphonie des Lebens“ oder „Südtirol – Leben im Naturjuwel“.

Hans Rieder

Hans Rieder wurde 1957 im Ahrntal geboren und ist dort wohnhaft. Er wächst „ban Kugla“, einem Bergbauernhof in Steinhaus, als neuntes von dreizehn Kindern auf, lernt dort das Bauernleben und die Arbeit am Heimathof kennen und schätzen. Seine Arbeit als Grundschullehrer macht ihm bis zu seinem Ruhestand Freude. Vor einigen Jahren absolvierte Hans einen Lehrgang für Journalismus, war zehn Jahre lang Hauptredakteur des Ahrntaler Gemeindeblattes sowie Mitglied des Redaktionsteams: Ahrntal – Ein Gemeindebuch. Als Autor hat er eine Reihe von Publikationen veröffentlicht, darunter: den „Bauernkalender“, den Wochenkalender „Menschen und ihre Geschichten“, sowie die Bücher „Das Tagewerk: Leben und Arbeiten am Hof“ mit geschichtlichen Erzählungen (2012), „Am Berghof: Lebensgeschichten unserer Vorfahren“ mit heimatkundlichen Beiträgen (2013) und „Lebensbilder: Schicksale einer Südtiroler Generation“ mit 20 Südtiroler Lebensgeschichten.

