Solarkreis erstmals in Südtirol

Radio Holiday bringt die österreichischen Chartstürmer Solarkreis erstmals nach Südtirol

Am Sonntag 30. April heisst es beim Gassl Finale an der Talstation Olang: Tanz in den Mai.





















Im Frühjahr 2015 wurde die Band „Solarkreis“ unter dem Motto: „Wir heben den Austropop auf eine neue Stufe – Austropop 2.0 gegründet. Zusammengewürfelt aus den unterschiedlichsten Winkeln der Steiermark haben sich sieben Musiker gefunden um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen – Dialekttexte mit moderner Pop-Musik zu verbinden. Der Fokus von Solarkreis liegt auf ausdrucksstarken, teils (selbst)kritischen, teils humorvollen und ironischen Texten.

Bereits kurz nach der Gründung von Solarkreis wurde der Produzent Alexander Kahr (u. a. Christina Stürmer, EAV, Tagträumer und viele, viele mehr) auf die Band aufmerksam und gemeinsam wurde die erste Single „Kumm Mit Kumm Aussi“ produziert. Die Single schaffte es bereits in der ersten Woche nach dem Release (19. Juni 2015) auf Platz 28 der Austrian Charts. Im November 2015 folgte die zweite Single „Vergiss Mein Nicht“, welche Platz 27 der Austrian Charts erreichte und es ins Programm zahlreicher österreichischer und deutscher Radiosender schaffte. Der „dritte Streich“ von Solarkreis nannte sich „Fliagn“. Aktuell ist die Band in den Top 10 der Holiday Hitparade mit ihrem neuen Song: „Mit Dir“



Videos von Solarkreis:



Kumm Mit Kumm aussi

Vergiss mein nicht





Fliagn