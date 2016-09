Sommererlebnis 2016

Seite 1 von 6

Der Sommer, die schönste Zeit des Jahres. Wir geben noch einen drauf: Mit den Radio Holiday Sommeraktivitäten wird dieser Sommer unvergesslich. Jeden Dienstag und Donnerstag präsentieren wir eine echt coole Freizeitaktivität aus Südtirol. Dabei sind unter anderem: Paragleiten, Raften Menschenschleuder usw. Und so können Sie mitspielen:

Das erste was ihr tun müsst, ist aufmerksam zuhören: Denn dienstags und donnerstags zwischen 11 und 19 Uhr hört ihr auf Radio Holiday ein magisches Geräusch. Ab diesem Zeitpunkt habt ihr nur 15 Minuten Zeit, um mitzuspielen. So funktioniert's:

Einfach eine E-Mail an This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. schicken (mit Namen und Telefonnummer) oder untenstehendes Formular ausfüllen.

Mit etwas Glück seid ihr unter den Gewinnern, welche am Folgetag ab 7 Uhr bekannt gegeben werden.

Jetzt anmelden:

Achtung: Gültig sind nur jene Anmeldungen, die innerhalb von 15 Minuten nach dem magischen Geräusch abgeschickt werden!

Die Daten werden elektronisch erfasst und verarbeitet.

25. August 2016 (Letzte Ausgabe)

Unser großes Finale: Heute geht es in der letzten Ausgabe von "Dein Sommererlebnis" zum Paragleiten. Ein Tandemflug vom Kronplatz.

23. August 2016

Ein wildes Raft-Abenteuer auf der Ahr in Sand in Taufers.