Adventskalender 2016

Der Radio Holiday-Adventskalender

Auch in diesem Jahr warten wir gemeinsam auf das Christkind und öffnen täglich ein Türchen am Radio Holiday-Adventskalender.

Radio Holiday läutet vom 30.11.16 bis inklusive 23.12.16 von Montag bis Samstag im Laufe des Tages die Holiday-Weihnachtsglocke. Ab diesem Zeitpunkt können alle Hörer/innen, sich mit untenstehendem Formular anmelden. Der Beschenkte wird am darauffolgenden Tag im Frühstücksradio bekanntgegeben und zwar ist das am 01. Dezember der Verfasser des ersten vollständig ausgefüllten und bei Radio Holiday eingelangten Anmeldeformulars, am 2. Dezember der zweite usw.

Der Zeitpunkt des Glockengeräusches ändert sich täglich!

Jetzt anmelden:

Details und Regeln zum Adventskalender

Die Radio Holiday GmbH (in Form von „Radio Holiday") veranstaltet von Donnerstag 1. Dezember bis Samstag 24. Dezember den Radio-Holiday-Adventskalender.

Teilnahmebedingungen

Am Adventskalender teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr oder nicht volljährige Personen mit Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Ausgenommen sind Mitarbeiter/innen von Radio Holiday und der PZ-Pustertaler Medien, sowie von RMI-Radio Media International und der Angehörigen der Mitarbeiter/innen dieser Unternehmen bis zum zweiten Verwandtschaftsgrad. Jeder Teilnehmer, der ein Weihnachtsgeschenk bekommt, ist ab diesem Zeitpunkt vom Adventskalender ausgeschlossen.

Der Zeitpunkt des Glockengeräusches ändert sich täglich.

Es zählen ausnahmslos Eingangsdatum und –Uhrzeit am Radio-Holiday-Server. Pro Teilnehmer (Internetanschluss) wird nur eine Anmeldung berücksichtigt. Damit wird gewährleistet, dass alle dieselben Chancen haben und lediglich die Glücksfee Regie spielt.

Zeitraum

Der Adventskalender wird im Frühstücksradio täglich von Montag bis Samstag geöffnet.

Schutz der persönlichen Daten (Art. 13, Legislativdekr. 196/2003)

Die von den Teilnehmern übermittelten Daten werden vom Veranstalter auch in digitaler Form ausschließlich im Sinne der Abwicklung der betreffenden Aktion verarbeitet.

Die Teilnehmer haben alle unter Art. 7, Ges. 196/2003, genannten Rechte und können somit auf ihre Daten zugreifen und deren Richtigstellung, Vervollständigung und Löschung oder Stilllegung beantragen.

Jeder Teilnehmer der Aktion stimmt zu, dass die Daten von Radio Holiday für eigene Marketingzwecke veröffentlicht werden können. Die Teilnehmer/innen erteilen an Radio Holiday unentgeltlich Nutzungsrechte in Bild, Ton und Wort.

Benachrichtigung der Beschenkten

Der vom Moderator ausgesuchte Hörer/in wird telefonisch unter Verwendung der bei der Anmeldung gemachten Angaben benachrichtigt.

Haftung

Radio Holiday übernimmt keinerlei Haftung aufgrund von etwaigen Schäden, die den Teilnehmern und den Personen, die das Geschenk einzeln oder gemeinsam in Anspruch nehmen, zugefügt werden.

Abholung

Die Geschenke vom Adventskalender werden für eine Dauer von drei Monaten aufbewahrt. In diesem Zeitraum können sie zu Bürozeiten abgeholt werden. Nach diesem Zeitraum werden sie an eine ehrenamtlich tätige Organisation unentgeltlich abgegeben.